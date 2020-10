Conte: 'Non abbiamo mai abbassato la guardia' (Di giovedì 29 ottobre 2020) "I dati delle ultime settimane indicano una rapida crescita. Il numero dei nuovi positivi è preoccupante, risulta complesso il tracciamento. Questo quadro sta determinando una pressione severa sul ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) "I dati delle ultime settimane indicano una rapida crescita. Il numero dei nuovi positivi è preoccupante, risulta complesso il tracciamento. Questo quadro sta determinando una pressione severa sul ...

VittorioSgarbi : Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante… - borghi_claudio : In aula #Guidesi a conte: 'non esistono lavori non indispensabili' - matteosalvinimi : Le sofferenze degli italiani sono tante, ma non dimentichiamoci dei diciotto pescatori prigionieri in #Libia da qua… - moonyeou : RT @Lilithalice2: Per me Conte e tutto il governo, non sa proprio un cazzo dei problemi delle singole categorie. Come sempre : parole al ve… - FratellidItalia : RT @Libero_official: Il discorso integrale di Giorgia #Meloni alla #Camera, un duro attacco a #Conte: 'Non ci possiamo permettere la vostra… -