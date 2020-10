Grey’s Anatomy 16 le puntate su La7 lunedì 26 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Grey’s16 lesu La7 lunedì 26in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame due episodi. Prosegue l’appuntamento con Grey’s16 su La7, lunedì 26due nuovi episodi in prima tv in chiaro (e in seconda serata due episodi di Private Practice, primo spinoff di Grey’s, che ha preso il posto di Damages). La stagione 16 ha solo 21 episodi rispetto ai 25 previsti, 4 episodi infatti non sono stati mai realizzati per colpa del lockdown. Grey’sè stato rinnovato per una stagione 17 in partenza il 12 novembre su ABC insieme al suo spinoff Station 19 in ritardo rispetto al solito ancora a causa della pandemia da Covid-19 che ha fatto slittare tutte le riprese. Le ...