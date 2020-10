Coronavirus in Italia: crescono i positivi, dati aggiornati al 22 Ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutti gli aggiornamenti sui nuovi positivi di oggi, 22 Ottobre. crescono i numeri di contagiati al Coronavirus in Italia. Lombardia sempre in testa. La situazione sul Coronavirus in Italia non migliora. Nella regione Lombardia sono stati registrati un incremento di casi pari a 4.125 nuovi positivi, seguita da Piemonte (1.550), Campania (1541 nuovi positivi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutti gli aggiornamenti sui nuovidi oggi, 22i numeri di contagiati alin. Lombardia sempre in testa. La situazione sulinnon migliora. Nella regione Lombardia sono stati registrati un incremento di casi pari a 4.125 nuovi, seguita da Piemonte (1.550), Campania (1541 nuovi… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - Agenzia_Ansa : In Italia forte crescita dei contagi: 15.199. I decessi sono 127 #Coronavirus #ANSA - ria_valle : #Coronavirus: i dati aggiornati al #22ottobre Oltre un centinaio di vittime in 24 h e superata la soglia dei 16mil… - giorgio757 : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti -