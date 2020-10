Fiorentina, parla l’agente di Martinez Quarta: «A Firenze dopo la sosta» (Di martedì 6 ottobre 2020) L’agente di Martinez Quarta ha parlato della trattativa che ha portato alla Fiorentina il difensore Martinez Quarta è il nuovo difensore che la Fiorentina ha regalato a Giuseppe Iachini. Un centrale giovane, ma di grande prospettiva. A parlare del calciatore, ai microfoni di FirenzeViola.it, è stato Gustavo Goni, agente dell’argentino. TRATTATIVA – «La trattativa è stata tutt’altro che semplice, direi. È stata un’operazione lunga e complicata, ma alla fine siamo contenti che sia andato tutto nel verso giusto e che tutte le parti in causa siano rimaste soddisfatte: questo è ciò che conta. La Fiorentina lo ha voluto con tanta, tantissima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’agente dihato della trattativa che ha portato allail difensoreè il nuovo difensore che laha regalato a Giuseppe Iachini. Un centrale giovane, ma di grande prospettiva. Are del calciatore, ai microfoni diViola.it, è stato Gustavo Goni, agente dell’argentino. TRATTATIVA – «La trattativa è stata tutt’altro che semplice, direi. È stata un’operazione lunga e complicata, ma alla fine siamo contenti che sia andato tutto nel verso giusto e che tutte le parti in causa siano rimaste soddisfatte: questo è ciò che conta. Lalo ha voluto con tanta, tantissima ...

