Tegola per il Milan, Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo caso di positività al Coronavirus in casa Milan. Dopo il difensore Duarte, anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al virus. Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato …"

