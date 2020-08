Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita “nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti” (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita “nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti”. E’ quanto si legge in uno degli allegati all’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e dedicato esplicitamente alle “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”. E’ inoltre consentita la deroga alla distanza di un metro “nel caso in cui sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia”.In tutti gli altri ... Leggi su huffingtonpost

La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov--2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento d ...

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita "nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti". E' quanto si legge in uno degli allegati al ...La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov--2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento d ...