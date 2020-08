Ulivieri: “Pirlo è eccezionale. Immagino una Juventus che cambia pelle” (Di domenica 9 agosto 2020) La notizia del momento è l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex calciatore doveva occuparsi della squadra Under 23, ma dopo l’esonero di Sarri, la dirigenza bianconera gli ha dato fiducia affidandogli la prima squadra. Pirlo passa così direttamente dal Corso Allenatori alla panchina di Serie A. Proprio il direttore della Scuola Allenatori a Coverciano, Renzo Ulivieri, ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport alcune dichiarazioni in merito all’incarico affidato a Pirlo, suo ex allievo. “Se parliamo di conoscenze, è ai livelli massimi nel mondo. Questo succede perché si è preparato. Pirlo è uno convinto, eccezionale. Non si è limitato al calcio dei suoi tempi, ha tenuto qualcosa ed è andato avanti” ha spiegato ... Leggi su sportface

