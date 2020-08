Sebastiani: “La salvezza deve passare dal campo, va confermata la penalizzazione al Trapani” (Di martedì 4 agosto 2020) Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, in un’intervista rilasciata al corriere dello sport ha parlato in vista dei playout di Serie B: “Credo sia inutile scrivere le regole se poi non vengono rispettare e se le relative sanzioni non sono applicate. Non ho nulla di personale contro il Trapani, avrei detto queste cose anche se si fosse trattato di un’altra squadra, L’emergenza Coronavirus non c’entra nulla perché si tratta degli stipendi di gennaio/febbraio, senza contare che la Lega B da febbraio ha anticipato le risorse per fronteggiare l’emergenza. In 19 hanno pagato regolarmente e solo una squadra non l’ha fatto, e ora ci si appiglia al Coronavirus. Il Trapani a gennaio ha operato 10 innesti, ha rinforzato la squadra, e questo fa venir meno il fatto che avesse già difficoltà visto che in quel ... Leggi su alfredopedulla

