Soumahoro a Salvini: «Ci vediamo in tribunale». Lo sfregio razzista: il leghista mette i bonghi mentre parla il sindacalista – Video (Di martedì 14 luglio 2020) «Ci vedremo in tribunale» dice Aboubakar Soumahoro a Matteo Salvini, dopo che il leader della Lega ha condiviso sulla sua pagina Facebook un Video dell’intervento del sindacalista durante gli Stati popolari, evento che aveva organizzato dopo gli Stati Generali del premier Giuseppe Conte per dare voce a tutte quelle organizzazioni che a villa Pamphili non hanno potuto davvero mettere piede. Il senatore leghista ha pubblicato una clip modificata, nella quale ha aggiunto il rumore assordante dei bonghi per coprire la voce di Soumahoro. «È sconcertante – scrive Soumahoro su Facebook – che un Senatore della Repubblica abbia silenziato, con dei bonghi, il ... Leggi su open.online

