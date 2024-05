Riassunto | Mercans triplica le risorse del suo centro innovazione globale per le buste paga

(Di martedì 14 maggio 2024) Il leader delle tecnologie per leeffettua un investimento strategico nell’LONDRA–(BUSINESS WIRE)–, il leaderdelle tecnologie per, ha annunciato di averto ledi ricerca e sviluppo del suodinegli ultimi 12 mesi e di aver notevolmente accelerato il lancio di miglioramenti al suo stack tecnologico all’avanguardia per le. Questo annuncio segue il recente lancio del suo innovativo motore di calcoloda lordo a netto G2N Nova. L’architettura di applicazioni stateless non è mai stata distribuita con successo nel settore ...

La star della saga di Ghostbusters , Ernie Hudson , ha parlato in un’intervista del suo ruolo nella serie e soprattutto del trattamento ingiusto ricevuto durante gli anni Ottanta nei film originali. Hudson è apparso nel ruolo di Winston Zeddemore in ...

L” Inflazione italiana si porta ad aprile all0 0,9%, dall’1,2% che aveva caratterizzato marzo. L’Istat scrive nelle sue stime preliminari che “La Lieve decelerazione risente della dinamica tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati ...

Emirates fa il record di utili e regala 5 mesi di stipendio a oltre 110 mila dipendenti - Emirates fa il record di utili e regala 5 mesi di stipendio a oltre 110 mila dipendenti - Il gruppo che controlla la compagnia aerea e l’assistenza a terra ha registrato la sua migliore prestazione con 5,1 miliardi di dollari di utile e 37,4 miliardi di fatturato. Ai dipendenti dovrebbero ...