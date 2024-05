Fritz-Dimitrov oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Taylorse la vedràcontro Grigornel quarto turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Lo statunitense sta trovando una discreta continuità anche lontano dai campi veloci, con la finale raggiunta a Monaco e la semifinale a Madrid dimostrano. Qui al Foro Italico un paio di vittorie tutt’altro che banali contro Fabio Fognini e Sebastian Korda per regalarsi questo machuip controche vale un posto nei quarti di finale del torneo romano. Il bulgaro, ormai lo conosciamo da tempo, sul rosso fà fatica. Anche in un periodo estremamente positivo come sono stati gli ultimi mesi, il suo rendimento sulla terra lascia comunque a desiderare. A Monte-Carlo ha giocato un buon torneo, vincendo un ...

Stefano Napolitano se la vedrà contro Nicolas Jarry nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il biellese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card, ha prevalso ...

Il campione di Madrid cede a Muller, il danese a Baez. Daniil soffre con Medjedovic. Ok Tsitsipas e De Minaur - Il campione di Madrid cede a Muller, il danese a Baez. Daniil soffre con Medjedovic. Ok Tsitsipas e De Minaur - Gli internazionali Bnl di Roma perdono altri due grandi protagonisti, Andrey Rublev e Holger Rune, e stavano rischiando di perderne un terzo, il campione in carica Daniil Medvedev, che si è salvato so ...

Djokovic fuori agli Internazionali e Sinner spera nel trono Atp - Djokovic fuori agli internazionali e Sinner spera nel trono Atp - ROMA. Anche Novak Djokovic è stato eliminato dagli internazionali d'Italia. Il n.1 dell'Atp, e quindi del ranking mondiale, è uscito al terzo turno contro Alejandro Tabilo in due set con il punteggio ...

Internazionali: Azarenka avanti, battuta Sakkari in due set - internazionali: Azarenka avanti, battuta Sakkari in due set - Victoria Azarenka batte Maria Sakkari e si qualifica per il turno successivo degli internazionali BNL d'Italia. La tennista bielorussa di Minsk si è sbarazzata dell'avversaria in due set, con il punte ...