aumenta il bilancio delle vittime delle Inondazioni in Brasile . Lo Stato di Rio Grande do Sul è teatro di uno “scenario da guerra”. Intere comunità sono state cancellate dalla carta geografica, famiglie costrette a fuggire, strade bloccate e il ...

Indonesia, bilancio inondazioni Sumatra sale ad almeno 50 morti - Indonesia, bilancio inondazioni Sumatra sale ad almeno 50 morti - Ancora 27 i dispersi. I feriti sono 37, gli evacuati 3.400 ...

Alluvioni in Brasile, il bilancio si aggrava: almeno 147 vittime - Alluvioni in Brasile, il bilancio si aggrava: almeno 147 vittime - Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Brasile. Nello Stato del Rio Grande do Sul i morti sono saliti a 147, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione c ...

In Indonesia piogge torrenziali e cementificazione selvaggia provocano 41 morti - In Indonesia piogge torrenziali e cementificazione selvaggia provocano 41 morti - Le piogge hanno provocato il distacco di lava fredda da uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia. Ma la tragedia dipende anche dallo sviluppo urbano. Nella notte tra sabato 11 maggio e domenica 12, l ...