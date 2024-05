L’emozione di Sebastiano - Alfiere della Repubblica a 9 anni | Mattarella è simpatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 –Guazzeroni, il bimbo di 9di Paciano, lo ha detto del Capo dello Stato, Sergio, dopo aver ricevuto il titolo diieri mattina al Quirinale. "E’ proprioil Presidente". Con un papillon blu, scelto con cura per l’occasione, una giacca elegante e un sorriso emozionato,è partito all’alba dal suo paesino in provincia di Perugia accompagnato dalla mamma, la sorellina e papà Paolo. Al telefono, durante il suo viaggio di ritorno in treno, ci dice "lo sai che c’erano i Corazzieri e sono enormi? grandissimi... anche due metri... e che stanno sempre con il Presidente perché lo proteggono". E in effetti accanto a loroera davvero minuscolo, ...