CM com – Milan - la Premier irrompe su Sesko | l’agente in tribuna per Manchester United-Arsenal FOTO|Mercato

(Di martedì 14 maggio 2024) 2024-05-13 22:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Benjamininsieme a Joshua Zirkzee sono i due nomi più caldi in vista della prossima estate di mercato di casa. Il club rossonero oggi ha ufficialmente salutato Olivier Giroud che dirà addio a fine stagione in direzione MLS e per questo si sta da tempo buttando sul mercato alla ricerca di un numero 9 nel pieno della sua carriera e con tanti gol nelle gambe. Il profilo della punta classe 2003 del Lipsia è da tempo nel mirino degli uomini mercato Moncada e D’Ottavio, ma con l’incertezza legata al futuro del dopo-Pioli e il tempo che passa inesorabilmente, la concorrenza e le sirene di altri club iniziano a farsi preoccupanti. LEGGI QUI – UFFICIALE l’addio di #Giroud: ‘Ho deciso di lasciare il ...

