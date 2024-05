La partnership tra Empatica e McRoberts raggiunge oltre 200 endpoint e apre l’accesso alla piattaforma a sviluppatori di algoritmi esterni

(Di martedì 14 maggio 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)– I biomarcatori digitali aggiuntivi miglioreranno ladi monitoraggio della salute dicon nuove misure in categorie quali il monitoraggio dell’attività, il dispendio energetico e i movimenti del sonno, e introdurranno le principali valutazioni della mobilità funzionale, come il test da seduti a in piedi, il test dell’andatura, il test di salita e discesa cronometrato, il test di oscillazione e il test delle scale, che svolgono un ruolo cruciale nella valutazione della funzione fisica e della mobilità in ambito clinico e di ricerca. “Questadimostra come il settore della salute digitale sta maturando”, ha dichiarato Matteo Lai, CEO e co-fondatore di. “Operatori affermati stanno unendo le forze per fornire una soluzione unica agli sponsor di tutto il ...

