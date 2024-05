Borsa | Hong Kong positiva - apre a +0,46%

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladila seduta, sull'ottimismo per le trimestrali dei colossi hi-tech cinesi come Alibaba e Tencent: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,46%, a 19.203,82 punti. Il Composite di Shanghai guadagna 0,83 punti a quota 3.148,85, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,12% a 1.768,90 punti.

La Borsa oggi: pillola pomeridiana - La borsa oggi: pillola pomeridiana - MILANO – La borsa oggi: pillola pomeridiana. I futures azionari hanno registrato un modesto rialzo lunedì, in vista di una lettura chiave dell’inflazione che gli investitori esamineranno nel corso del ...

Borse Cina: caute in attesa di inflazione Usa e risultati big, Hong Kong +0,80% - Borse Cina: caute in attesa di inflazione Usa e risultati big, hong Kong +0,80% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - I mercati cinesi nella prima seduta della settimana si sono mossi in un contesto di cautela in attesa dei dati chiave sull'inflazione statunitense di questa ...