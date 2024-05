Riassunto | WHOOP annuncia una partnership globale con Cristiano Ronaldo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 14 maggio 2024) La collaborazione segna uno degli investimenti più importanti dia oggi BOSTON–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts CONTATTO PER LA STAMPA:Will McClaranJack Taylor PR@jacktaylorpr.com CONTATTO PER LA STAMPA GCC:Aaron IllathuJack Taylor [email protected] +971 585 575 2884 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .