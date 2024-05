Blackout - Chiavenna e Prata senza luce causa un guasto durato ore | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Sondrio) – Serata al buio aCamportaccio. Èl’altra sera verso l’ora di cena. Undi alcune ore, risolto dall’ intervento degli uomini della Siec (Società per l’illuminazione elettrica insocietà cooperativa). Unad un isolatore, posto in una delle tante cabine elettriche poste sul territorio, ha generato un(il disservizio ètre ore) e, in alcune zone dell’abitato di(il problema è perdue ore). «Tutto è partito da une poi si è verificato unanche ama ...