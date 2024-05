Arezzo - quattro ore per andare a Firenze | un’altra odissea sul treno Intercity che si blocca e ritorna indietro

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Partenza alle 7.32, arrivo previsto alle 8.01, arrivo effettivo 11.28. Ci hanno messoore (quando sono previsti 34 minuti) per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella aieri, i pendolari partiti dacon l’580. Sono stati prima oltre due oreti in mezzo alla campagna nella zona di Indicatore, poi rimorchiati e riportati di nuovo in stazione ad. Quindi ripartiti ancora pere dirottati sulla linea lenta. Lo hanno definito "il viaggio della vergogna" quelli che ogni giorno devono raggiungereper studio o lavoro e che ieri mattina si sono trovati a viaggiare sul solito580 delle 7,32, partito come tutte le mattine dalla ...

Il leggendario Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi della famiglia Iaccarino compie cinquant’anni e riapre dopo un anno di radicali ristrutturazioni. Sempre più bio e sostenibile, come l’orto e l’azienda agricola da cui arriva in tavola ...

Firenze , 19 aprile 2024 - A causa dei prezzi delle case, 4 abitanti di Firenze su 10 sono in difficoltà a pagare regolarmente l' affitto o il mutuo. Per questo, in molti stanno valutando di trasferirsi in un comune meno caro. Sono i risultati della ...

Meteo Firenze: oggi temporali e schiarite, Mercoledì 15 poco nuvoloso, Giovedì 16 nubi sparse - Meteo firenze: oggi temporali e schiarite, Mercoledì 15 poco nuvoloso, Giovedì 16 nubi sparse - Previsioni meteo per il 14/05/2024, firenze. Giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima 16°C, massima 27°C ...

Italiano: "Felice per Gonzalez e Arthur. Ora testa giusta e grande spirito per la finale” - Italiano: "Felice per Gonzalez e Arthur. Ora testa giusta e grande spirito per la finale” - Il tecnico della Fiorentina è soddisfatto al termine della partita vinta contro il Monza per 2-1, che proietta la Fiorentina all'ottavo posto ...