La ricostruzione 3D più dettagliata del tessuto cerebrale umano

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - Immaginiamo di esplorare l'intricato mondo all'interno di un singolo millimetro cubo di. Potrebbe sembrare insignificante, ma all'interno di quel minuscolo spazio si trova un universo di complessità: 57.000 singole cellule, 230 millimetri di vasi sanguigni e ben 150 milioni di sinapsi, le giunzioni in cui i neuroni comunicano. Tutte queste informazioni si traducono in ben 1.400 terabyte di dati. Questo è il tipo di risultato rivoluzionario che i ricercatori di Harvard e Google hanno appena raggiunto. A guidare la carica ad Harvard è il professor Jeff Lichtman, un rinomato esperto di struttura del cervello. In collaborazione con Google AI, il team di Lichtman ha co-creato la3D piùdi un frammento di cervellofino a oggi. ...