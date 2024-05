7 Maggio 2024 – Battuta d’arresto per il procedimento penale contro Trump sui documenti di Mar-a-Lago Rinviato sine die

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il magistrato che presiede ilai danni dell’ex presidente Usa Donaldin Florida – con l’accusa di aver accumulato segreti riservati nella sua tenuta di Mar-a-dopo il termine della sua presidenza – haa tempo indeterminato il processo, originariamente previsto per il 20. L’offensiva dell’occupazione israeliana a Rafah porterebbe a un disastro umanitario. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. Il governo dell’Argentina ha annunciato il prossimo stop alle trasmissioni digitali in chiaro di Telesur, il canale di notizie con sede in Venezuela. Il comandante in capo dell’Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e la sua delegazione di ...

Corsi di orientamento e formazione , per favorire l’inclusione socio-lavorativa di minori e di giovani -adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale dall’Autorità giudiziaria minorile e quelli in carico al Centro per la giustizia ...

Morte e sparizione di cadavere, assolto l'amico di Cristofer Oliva - Morte e sparizione di cadavere, assolto l'amico di Cristofer Oliva - Assoluzione dalla V sezione penale della Corte di Assise di Appello di Napoli per Fabio Furlan, sotto processo da oltre dieci anni con l'accusa di essere responsabile della morte e della sparizione ...

L’ex legale Cohen va in aula e inchioda “il boss”. Trump: “Mi disse di pagare Stormy” - L’ex legale Cohen va in aula e inchioda “il boss”. Trump: “Mi disse di pagare Stormy” - Udienza drammatica a New York sui soldi in nero alla pornostar: “Donald temeva che la storia avesse un catastrofico impatto sulle presidenziali, mi ordinò di ...

"Un figlio illegittimo e una relazione con una coniglietta": Cohen in aula inguaia (ancora) Trump - "Un figlio illegittimo e una relazione con una coniglietta": Cohen in aula inguaia (ancora) Trump - Trump ha dichiarato che i procedimenti penali aperti contro di lui sono qualcosa che viene fatto nelle "repubbliche delle banane" o nei paesi dal Terzo mondo, non in un Paese come gli Stati Uniti. Il ...