Le difficoltà nell' essere un mingitore seriale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 14 maggio 2024) Uno dei più grandi mingitori seriali sono io. E’ un continuo andare in bagno. Sarà psicologico, sarò orinopatico. La sostanza non cambia. Non posso andare al ristorante (dovrei alzarmi ogni dieci minuti del tavolo…). Non parliamo di gite in pullman, dovrei munirmi di bottiglie di plastica tagliata, ma non basta. Almeno cinque. Arrivatia mitica città dovrei svuotare tali vergognosi contenitori’aiuola davanti alla stazione. Una volta si poteva, oggi no. E’ pieno di telecamere. Nel mio caso devi tenere un pitale dietro al palco, su una stand-up comedy di un’ora… l’unica soluzione. Di necessità virtù. Ho ritirato un gabinetto pubblico, faccio il latrinaio. Vado quando voglio a pisciare. Anche scusarmi sempre nei contesti sociali… è brutto. Le persone capiscono il disagio e sono comprensive. Ma comunque è un problema sociale. Se mangio la cipolla ...