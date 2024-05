Jonathan Kashanian a sorpresa contro Milly Carlucci | Le sue parole mi offendono

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 14 maggio 2024)ha un sogno che purtroppo non può realizzare a causa delle regole ferree di: partecipare a Ballando con le Stelle. Come sappiamo, infatti,non vuole come concorrenti a Ballando con le Stelle ex partecipanti di reality show. Una regola che col passare del tempo si è un po’ modificata permettendo agli artisti – che hanno sì preso parte a un reality, ma che hanno una carriera alle spalle – di partecipare. E così abbiamo visto scendere in pista Iva Zanicchi (ex Music Farm); Arisa (ex Monte Bianco), ma anche Albano e Simona Ventura (ex L’Isola dei Famosi). Il “no” rimane a chi ha fatto dei reality la propria professione e chi è nato tramite un reality. E(che qualche anno fa è volato pure ...