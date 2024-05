TS – Scherzando gli ho detto che erano 6-7 anni che non segnava

(Di martedì 14 maggio 2024) 2024-05-14 01:35:09 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: La Fiorentina ottiene tre punti importanti in classifica contro il Monza dopo aver raggiunto la seconda finale consecutiva di Conference League. La Viola si è imposta in rimonta con il risultato finale di 2-1 e al termine del match ai microfoni si è presentato Vincenzo Italiano che ha dichiarato: “Testa già ad Atene? Dobbiamo stare sul pezzo e concentrati perché tra qualche giorno abbiamo una gara troppo importante e dobbiamo arrivarci con la spina attaccata non solo in Europa, ma anche in campionato. Dobbiamo arrivare alla finale con grande entusiasmo e spirito. Oggi abbiamo fatto una bella rimonta. Qualcuno è stanco e si è visto. Vincere è stato faticoso stasera e stiamo cercando di centellinare le energie. Stiamo bene e ci riesce quello che proviamo“. Italiano su Nico, Arthur e la finale di ...

Italiano su Arthur: “Scherzando gli ho detto che erano 6-7 anni che non segnava" - Italiano su Arthur: “scherzando gli ho detto che erano 6-7 anni che non segnava" - Italiano ha proseguito: " Nico sta bene fisicamente dopo un periodo non brillante. È in crescita. Si vede da come corre, lotta ed esulta. Averlo in questa condizione è importante per noi. Arthur ha fa ...

Soulè: “Paredes e Dybala mi hanno detto di venire alla Roma” - Soulè: “Paredes e Dybala mi hanno detto di venire alla Roma” - Queste le sue parole: “Con Paredes e Dybala ci vediamo spesso, stanno sempre al mio fianco. Se scherzando mi hanno detto: “Vieni alla Roma per giocare con noi” Sì, ma solo scherzando” ...

Affari Tuoi, Sofia e Matteo vincono 15mila euro: “Mio padre aveva detto di non prendere il pacco 17” - Affari Tuoi, Sofia e Matteo vincono 15mila euro: “Mio padre aveva detto di non prendere il pacco 17” - Sofia dalle Marche è la concorrente della puntata di lunedì 13 maggio di Affari Tuoi, ad accompagnarla c'è suo marito Matteo ...