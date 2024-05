10 Maggio 2024 – India paga petrolio in rupie - Mosca reinveste in titoli La Russia reinvestirà in India i profitti ottenuti dalla vendita di petrolio all’India. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, Delhi ha potuto pagare il greggio russo in rupie, ma i fondi erano finora rimasti bloccati perchè la Reserve Bank of ...

Come l’India ha oliato il mercato globale del petrolio Perché il prezzo del petrolio e del gas non sta aumentando in modo significativo? Dopo le sanzioni imposte alla Russia per l’intervento militare in Ucraina, i prezzi schizzarono alle stelle. Però, da subito si scoprì che l’impennata del prezzo del ...