Kolmar BNH - un’azienda coreana di prestigio specializzata nella produzione di HemoHI - destina oltre il 2% del fatturato annuale alla R&S

Kolmar BNH, un’azienda coreana di prestigio specializzata nella produzione di HemoHIM, destina oltre il 2% del fatturato annuale alla R&S - kolmar BNH, un’azienda coreana di prestigio specializzata nella produzione di HemoHIM, destina oltre il 2% del fatturato annuale alla R&S - kolmar BNH (KOSDAQ: 200130), un produttore di HemoHIM, un integratore alimentatore altamente funzionale, è emerso come una delle imprese in prima linea nel settore globale della produzione da sviluppo ...

Kolmar BNH, a Top-Tier Korean Enterprise Specializing in the Production of HemoHIM, Dedicates over 2% of its Annual Sales to R&D - kolmar BNH, a Top-Tier Korean Enterprise Specializing in the Production of HemoHIM, Dedicates over 2% of its Annual Sales to R&D - kolmar BNH (KOSDAQ: 200130), a manufacturer of HemoHIM, a health-enhancing functional food, has emerged as a frontrunner in the global Original Development Manufacturing (ODM) market, owing to its ...