L' inchiesta di Genova - il centrodestra pianifica l' uscita di Toti

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - "O si chiariscono le questioni durante il riesame, oppure ovviamente è difficile pensare di governare per due anni in assenza del governatore. Quindi è abbastanza ovvio però credo che sia prematuro al momento parlare di temi legati alle elezioni regionali". Il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Edoardo Rixi traccia la linea sul timing che ilha deciso di fissare sull'di. È la strada portata avanti anche da Fratelli d'Italia e anche in FI prende piede sempre di più la consapevolezza che - per dirla con le parole di un esponente di peso - "vediamo cosa succede ma così per lui sarà difficile resistere". Perché al di là della possibilità che la vicenda nelle prossime settimane possa sgonfiarsi il 'refrain' è che "andare avanti in questo modo è problematico". Il 'piano B', quello delle ...

Antonio Gozzi e la bufera giudiziaria sulla Liguria: “L’inchiesta non diventi un alibi per l’immobilismo” - Antonio Gozzi e la bufera giudiziaria sulla Liguria: “L’inchiesta non diventi un alibi per l’immobilismo” - genova — «Sviluppo, crescita e legalità possono convivere ... Non condanniamo l’opera se c’è un’inchiesta in cui si parla anche di questa. Distinguiamo le vicende giuridiche dalle esigenze del ...

Caso Toti, Meloni metta in sicurezza Genova - Caso Toti, Meloni metta in sicurezza genova - genova punta a diventare il più importante centro di gravità ... dei diritti dei cittadini C’è un altro interessante particolare che emerge da questa inchiesta: la massa di fotografie, di pezzi di ...

Il Covid sotto la lente, nuove accuse per Giovanni Toti: “Falsificati i numeri per avere più vaccini” - Il Covid sotto la lente, nuove accuse per Giovanni Toti: “Falsificati i numeri per avere più vaccini” - inchiesta in Liguria. Dopo il porto, tocca alla sanità: nel mirino anche l’ex capo di gabinetto. Le opposizioni in consiglio regionale chiedono dimissioni e nuove elezioni ...