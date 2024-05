TikTok in ansia per Grandma Droniak - la 94enne con più follower di Kim Kardashian

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 14 maggio 2024) Non serve essere giovani per fare l’influencer sui social media: su, in particolare,, 94 anni, ha piùdi Kime Bella Thorne, con i suoi 13 milioni di seguaci. Ora però i suoi fan sono in apprensione per un recente video che la ‘nonna’ di Tik Tok ha postato dall’ospedale. “Sono caduta e mi sono rotta una gamba” ha fatto sapere. In poco tempo ha ricevuto 30mila commenti di incoraggiamento e di pronta guarigione. Senza filtri, spontanea e divertente, Nonnada Shelton, nel Connecticut (Usa), dispensa video-messaggi sull’amore. E dà consigli sulla scelta di un fidanzato… d’altri tempi. Per questo impazza soprattutto tra gli adolescenti e ha un discreto seguito anche in Italia. Nel nostro Paese, del resto, il fenomeno degli anziani che ...