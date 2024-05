Truffa con lo spray al peperoncino - si fingono tecnici per stordire le vittime

(Di martedì 14 maggio 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 14 maggio 2024 – “Usanoal", ha spiegato - molto preoccupato - il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti. Ed è infatti proprio questa la novità, nient’affatto gradita, dei ladri che hanno ripreso di mira la bassa Pesa, Turbone nel dettaglio. I carabinieri sono stati informati del fatto e stanno indagando. Il sindaco anche via social ha lanciato una sorta di alert: la novità è proprio questa dicevamo: non solo cercano di entrare nelle abitazioni, ma una volta all’interno i ladri vorrebbero mettere ‘ko’ le persone usando il famosoche avrebbe in realtà tutt’altro ruolo e impiego. È successo proprio nella zona di Turbone: finti operai muniti di walkie-talkie, una sorta di radiolina assai vintage nel tempo delle veloci connessioni e degli smartphone, hanno suonato al campanello di una ...

