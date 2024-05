Perché le aurore hanno colori diversi?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Un evento spettacolare: l'aurora in tutto il mondo Una massiccia eruzione solare ha generato un'aurora vivida visibile in molti paesi, compresi luoghi inusuali come Hawaii e Mackay. Questo evento straordinario ha catturato l'attenzione di persone di tutto il mondo. Il ciclo delle macchie solari e le future previsioni Addentrandoci nel Ciclo delle macchie solari di 11 anni, possiamo aspettarci ulteriori periodi di intense attività aurorale nel prossimo anno. Se ti sei perso l'ultimo spettacolo, non preoccuparti: il Sole promette ancora emozionanti performance luminose nel prossimo futuro. Il fenomeno dellee la loro magia cromatica Lesi verificano quando