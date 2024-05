Triestina-Benevento oggi in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il primo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. La compagine friulana, dopo aver superato il secondo turno del proprio girone grazie ad un pareggio, vuole portare a casa una vittoria convincente in questa sfida per mettere in discesa il doppio confronto. Per la formazione giallorossa, invece, è la prima partita di questie l’obiettivo è cercare di fare un buon risultato in vista della gara di ritorno di sabato al Vigorito. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Triestina e Benevento, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . In lotta per la promozione fino alle ultime giornate, il ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Primo Turno della Fase Nazionale Playoff di andata di Serie C Now, ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Triestina e Benevento, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . In lotta per la promozione fino alle ultime giornate, il ...

Triestina-Benevento, via alla prevendita: tutti i prezzi e i dettagli - triestina-benevento, via alla prevendita: tutti i prezzi e i dettagli - I playoff di Serie C entrano nel vivo con la fase nazionale e per la Triestina è subito alle porte l’impegno contro il Benevento, in programma martedì 14 maggio al Rocco con calcio d’inizio alle 21:00 ...

Triestina-Benevento, al via la prevendita del “Rocco”: chiuderà alle 19 di questa sera - triestina-benevento, al via la prevendita del “Rocco”: chiuderà alle 19 di questa sera - E’ finalmente cominciata la prevendita per la sfida Triestina – Benevento, in programma domani sera (martedì 14 maggio) alle ore 21, che segnerà l’esordio ai Play-Off di Serie C 2023-24 dei ...

Triestina-Benevento, nella prima playoff Auteri non fa calcoli - triestina-benevento, nella prima playoff Auteri non fa calcoli - Sarà la Triestina a sfidare il Benevento domani sera. Dall'urna Felice Evacuo ... per il primo dei due gruppi, ovvero quello composto dai 26 calciatori, da Auteri, Carli, Cassia e dal medico Luca ...