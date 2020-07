Ocean Viking, trasferiti sulla nave quarantena Moby Zazà i 180 migranti: tamponi negativi (Di martedì 7 luglio 2020) I 180 migranti soccorsi dall’equipaggio della Ocean Viking sono stati tutti trasferiti a bordo della nave quarantena Moby Zazà. I migranti erano stati portati in salvo durante 4 diverse operazioni effettuate tra il 25 e il 30 giugno in acque internazionali. Nonostante i tamponi effettuati su tutti i passeggeri risultino negativi, la procedura prevede che passino altre due settimane in quarantena e solo dopo aver ricevuto esito negativo da un secondo test potranno scendere sulla terraferma. Intanto la nave quarantena Moby Zazà ha già salpato le ancore ed è tornata in rada, stessa sorte che toccherà alla Ocean Viking, il cui equipaggio dovrà fare due settimane di quarantena al largo di Porto Empedocle. Le operazioni di sbarco dalla Ocean Viking e d’imbarco sulla Moby Zazà sono state fatte senza l’ausilio di alcun mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano

