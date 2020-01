Pozzuoli, tentano di rapinare banca ma l’allarme li costringe alla fuga (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Una banda di rapinatori ha tentato il colpaccio questa mattina alla banca Popolare dell’Emilia Romagna sita in via Fasano, a Pozzuoli, ma l’allarme del caveau li ha costretti alla fuga. Il gruppo, composto da tre o quattro persone, ha forzato l’uscita di sicurezza per poi provare ad entrare nel caveau. L’allarme però ha costretto i banditi a scappare di corsa. A testimoniare la fretta, il materiale di scasso lasciato sul posto. Prima avevano anche manomesso il sistema di sorveglianza all’esterno dell’edificio, per evitare di essere ripresi. La Polizia è intervenuta sul posto ed ha avviato immediatamente le indagini. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle altre telecamere della zona per tentare di risalire all’identità dei malviventi. L'articolo Pozzuoli, tentano di rapinare banca ma ... anteprima24

