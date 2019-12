Sons of the Forest | annunciato ai The Game Awards 2019 il sequel del survival horror The

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ai The, lo sviluppatore Endnights hail suo nuovo gioco,of the, ildi Thedel 2014.Nel corso dei TGAil team ha svelato un trailer che inizia a bordo di un elicottero destinato a schiantarsi. In una breve sequenza di gioco, il protagonista maneggia un'ascia e si arrampica attraverso laa con un altro soldato. All'interno di una caverna, gli eroi incontrano una stanza piena di mostri simili a umani che strisciano per terra.The, per chi non lo sapesse, è un giocodi sopravvivenza che incarica i giocatori di rimanere in vita in una piccolaa piena di mutanti. I giocatori possono costruire rifugi e armi per proteggersi dai mostruosi abitanti dellaa.Leggi altro...

