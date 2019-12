Pomeriggio Cinque | Barbara d’Urso piange e si scusa con gli ospiti

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)d’Urso scoppia in lacrime a5: “Posso farcela”d’Urso non è riuscita a trattenere l’emozione durante la diretta di oggi di. La bella conduttrice partenopea ha intervistato Patrizia, una donna che è stata rapita e stuprata per un mese, insieme a suo figlio. Durante lo spazio a loro dedicato,si è commossa nel vedere il forte legame che unisce una madre con suo figlio. Una mamma che nonostante i mille problemi ha scelto di non abbandonare suo figlio e di dargli tutto il sostegno di cui ha bisogno. E’ bellissimo vedere una mamma che dice al proprio figlio di non preoccuparsi perché c’è lei. Sei stato molto fortunato. Posso farcela a continuare con il programma, se mi riprendo ha dichiarato la conduttrice.d’Urso ha pianto a, nel dover raccontare al proprio ...

kimseokale : sono in lacrime a pomeriggio cinque una donna ha avuto il coraggio di raccontare lo stupro e le torture che ha subi… - tteokmoonie : Io che bevo il tea delle cinque senza capire nulla del flame di questo pomeriggio ho 23 anni scusate sono fuori dal… - hyperbros : Alcuni senatori del M5S, minimo tre e massimo cinque, starebbero per passare alla Lega. L'occasione è la votazione… -