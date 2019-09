General Motors | primo sciopero in oltre un decennio | incrociano le braccia 46mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Gli operai ditornano a scioperare:46 mila addetti hanno interrotto il lavoro per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti. Secondo il Wall Street Journal si tratta della prima grande manifestazione da dieci anni per il colosso automobilistico americano. I leader della United Auto Workers si sono incontrati a Detroit domenica 15 settembre a mezzanotte e hanno proclamato un’astensione a livello nazionale, che riguarda 55 siti tra impianti (33) e magazzini di componenti (22). “Questa è la nostra ultima risorsa”, ha detto Terry Dittes, il principale negoziatore del sindacato con GM, dopo una conferenza stampa. “Stiamo sostenendo i diritti fondamentali dei lavoratori in questo Paese”. I dipendenti chiedono la riapertura di fabbriche inattive, il miglioramento dei salari e la concessione di benefit. Già il 14 settembre 850 addetti ...

