Maria Elena Boschi fan impazziti per il primo piano del viso

Maria Elena Boschi furiosa : “Ma chi controlla le notizie? E’ una idiozia assoluta” : FQ Magazine Maria Elena Boschi, il selfie che fa impazzire tutti (anche gli “avversari” politici): “Sei più bella che comunista” Maria Elena Boschi infuriata. L’ex ministra, solitamente molto pacata nelle reazioni social, stavolta si è lasciata andare e ha commentato una notizia, uscita in agenzia, secondo la quale starebbe per ...

Maria Elena Boschi e il mistero del ristorante - la piddina sbrocca : "Idiozia assoluta" : Come s'infuria Maria Elena Boschi. Tutta colpa di un lancio d'agenzia che dava conto di una notizia con tutta evidenza inesatta - almeno stanno alla reazione della piddina -, ma che per certo non la ricopriva di fango. L'agenzia in questione dava conto dell'intenzione dell'ex sottosegretaria di apri

Maria Elena Boschi - il selfie infiamma Instagram e fa impazzire tutti : L'ex ministro pubblica su Instagram un primissimo piano che entusiasma i follower, che per una volta lasciano da parte le...

Maria Elena Boschi e la foto in primissimo piano che fa impazzire i fan : Il viso in primissimo piano, con gli occhi, chiari e grandi, e lo sguardo, intenso, verso la fotocamera. Non è l’ultima foto di un’influncer o di una personal trainer, ma di Maria Elena Boschi, parlamentare del Partito Democratico, e già ministro delle riforme nella scorsa legislatura. Una foto che, magari potrà far storcere la bocca a qualche purista della politica, ma che sicuramente i “follower” della ex ministra hanno dimostrato di ...

Maria Elena Boschi - il selfie che fa impazzire tutti (anche gli “avversari” politici) : “Sei più bella che comunista” : FQ Magazine Scoiattolo incastrato in un tombino, è salvo “Dopo questa foto avrai sempre il mio voto”. È uno dei tantissimi commenti alla foto che Maria Elena Boschi ha postato sul suo profilo Instagram e che la ritrae senza trucco, in un primissimo piano. La parlamentare del Partito Democratico commenta: “Un po’ di sport di mattina per ...

Maria Elena Boschi - delazione su Barbara Lezzi : "Ma Matteo Salvini lo sa?" - semina zizzania al governo : A seminare zizzania in un governo dove già - e da tempo - la tensione è alle stelle, ecco che ci pensa anche Maria Elena Boschi. Si parla di Autonomia, uno dei temi più cari alla Lega e a Matteo Salvini, ora in cima alle priorità del Carroccio. E, su Twitter, la Boschi commenta: "La ministra Barbara

Maria Elena Boschi - dietro l'attacco a Nicola Zingaretti un siluro a Luca Lotti : il retroscena Pd : Mettiamoci il caso Csm e il coinvolgimento di Luca Lotti, mettiamoci la nuova segreteria nominata da Nicola Zingaretti in cui non c'è spazio per Matteo Renzi né renziani: un mix esplosivo che ha portato il Pd, a tempo record, a una nuova durissima guerra interna. Nelle giornata di domenica diversi a

Il ritorno di Maria Elena Boschi e la resa dei conti nell’ex «Giglio magico» Le correnti nel Pd : grafico : L’ex ministra renziana difende Luca Lotti ma i suoi: lui era l’unico che parlava con Zingaretti e questi sono i risultati

Maria Elena Boschi difende Luca Lotti : “Grande gesto da parte sua - assurdo che PD lo attacchi” : L'ex ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme difende Luca Lotti, autosospesosi dal Partito Democratico dopo lo scandalo sulle toghe romane: "Ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato". Poi valuta duramente la scelta dei nomi della nuova segreteria di Zingaretti.Continua a leggere

Maria Elena Boschi - bordate contro il Pd di Nicola Zingaretti : "Guardateci in faccia" : L'inchiesta sul Csm terremota il Pd. Non solo per il fatto che l'indagine sia arrivata a Luca Lotti, che si è dimesso dal partito, ma perché la stessa inchiesta ha scatenato rancori e guerre all'interno del partito, da una parte i renziani e dall'altra tutto il resto dei dem. Lotti, infatti, è stato

Maria Elena Boschi : "Contro Lotti attacchi più dal Pd che dagli avversari" : “Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato”. Maria Elena Boschi, oggi ad Assisi per intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti”, ha parlato dell’ex sottosegretario e della vicenda toghe ...

OVO Energy Women’s Tour 2019 : Marianne Vos conquista la seconda tappa e balza al comando della generale - quarta Elena Cecchini : Si è conclusa nuovamente con una volata la seconda tappa del OVO Energy Women’s Tour 2019, appuntamento del calendario ciclistico al femminile che accoglie in Gran Bretagna diverse tra le protagoniste della scena internazionale. Dopo il successo della belga Jolien D’Hoore (Boels-Dolmans) nella frazione inaugurale è arrivata la vittoria della fuoriclasse olandese Marianne Vos (CCC Liv), autentica dominatrice dello sprint conclusivo ...

Mondiale femminile - i complimenti di Roberto Mancini - Matteo Renzi e Maria Elena Boschi alle azzurre [FOTO] : Esordio col botto per l’Italia al Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 contro l’Australia grazia ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea. Sui social non sono tardati i complimenti. Tra i primi ad elogiare le azzurre ci sono stati Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. In basso i tweet dei tre tifosi d’eccezione. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende ...

Maria Elena Boschi - Giulio Berruti vuota il sacco : "Flirt con l'ex ministro? La mia verità" : Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non sono una coppia. Non la sono mai stata. Lo assicura il bell'attore di La figlia di Rivombrosa, che ha messo a tacere tutte le malelingue. Berruti è ancora felicemente fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair, con la quale è stato