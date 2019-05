Leonardo mai visto | a Milano ha riaperto la Sala delle Asse al Castello sforzesco

Leonardo Bonucci e la moglie in lacrime con Raffaella Carrà : “Mai avremmo pensato che nostro figlio fosse in pericolo di vita” : “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”. A raccontarlo con le lacrime agli occhi sono Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari a Raffaella ...