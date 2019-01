Mercedes Classe A | debutta la serie limitata Sport Extra ad alto contenuto tecnologico

Mercedes Classe A SPORT EXTRA : la special edition che celebra l’Intelligenza artificiale [FOTO] : La nuova serie limitata si distingue per un allestimento ad alto contenuto tecnologico basato sull’infotainment MBUX Ad un anno dal debutto dell’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella, basato su un’intelligenza artificiale con funzioni predittive, Mercedes lancia Classe A SPORT EXTRA: una nuova serie limitata caratterizzata da un allestimento ad alto contenuto tecnologico ed un elevato valore cliente. Salgono, infatti, a ...

Mercedes-Benz - Arriva la Classe A Sport Extra - serie speciale hi-tech : Allombra della Stella puntano ad avere una gamma sempre più tecnologica e connessa, come dimostra la diffusione a macchia dolio nel listino Mercedes-Benz dellinterfaccia Mbux. Portabandiera di questo nuovo corso è lultima generazione della Classe A, la cui offerta si amplia con il lancio della A180 d Automatic Sport Extra, una serie speciale a tiratura limitata che fa proprio dei contenuti hi-tech il suo punto di forza. Solo per ...

Classe C cabrio - atto di forza Mercedes" : Insomma una bestseller chic che lancia la casa di Stoccarda nel mondo dei primati costruttivi e strategici. Non va dimenticato infatti che fra i motivi del successo della Classe C c'è sicuramente il ...

Mercedes-Benz Classe E - Proseguono i collaudi del facelift : Dopo averla vista anche in versione wagon e coupé, la versione aggiornata della Mercedes-Benz Classe E è tornata a mostrarsi sulle strade innevate della penisola scandinava. Come già visto in precedenza, il prototipo della berlina ha una configurazione diversa rispetto ai muletti della familiare e della quattro porte: se da un lato il frontale potrebbe infatti essere già quello definitivo, dall'altro il posteriore dispone ancora di gruppi ottici ...

Mercedes Classe X : ecco il pick-up “mostro” con 6 ruote [FOTO] : Carlex Design ha sfruttato tutto il suo ingegno e la sua fantasia per realizzare l’incredibile Monster X concept Il preparatore Carlex Design ha deciso di trasformare il pick-up premium Mercedes Classe X in un inarrestabile veicolo dotato di 6 ruoti motrici e di un’estetica decisamente aggressiva. Il tuner polacco è intervenuto sul passo del pick-up Battezzato Moster X concept, allungandolo per installare un altro asse e altre due ruote ...

Nuova Classe B - Mercedes alza l'asticella della sua sport tourer. Un pieno di spazio e tecnologia : MAIORCA - La terza generazione di Mercedes Classe B conferma la sua vocazione di auto familiare, diventa più filante grazie a un corposo intervento sull'aerodinamica, conserva...

Mercedes-Benz Classe B - familiare dall’anima sportiva : Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Mercedes-Benz Classe B Una monovolume per le famiglie deve per forza essere «noiosa»? Mercedes sembra voler dimostrare esattamente il contrario con la sua nuova Classe B, a cui è stata somministrata una bella iniezione di brio. Rispetto al modello precedente (ma anche rispetto ad alcune ...

Mercedes-Benz Classe C - Test invernali per la futura generazione : I collaudi della futura generazione della Mercedes-Benz Classe C si spostano dalle strade della Germania a quelle della Scandinavia, per i consueti Test invernali. Le immagini che vi proponiamo mostrano una berlina molto simile a quella avvistata circa un mese fEsterno evoluto, interno rivoluzionato. La Classe C arriverà sul mercato indicativamente nel 2020, portando a termine un rinnovamento che ha già ...

Nuova Mercedes-Benz Classe B : svelati i PREZZI ufficiali [FOTO] : Design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La Nuova Mercedes Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con PREZZI a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d’ingresso sale, infatti, a bordo ...

Mercedes-Benz Classe B - In Italia a partire da 27.140 euro : La Mercedes-Benz Classe B fa il suo debutto in Italia con prezzi a partire da 27.140 euro. La gamma è composta da quattro allestimenti e cinque diverse motorizzazioni, che replicano solo in parte le soluzioni previste dalla sorella Classe A. I clienti potranno scegliere la Classe B nelle versioni diesel 1.5 116 CV (180d) e con il nuovo 2.0 da 150 o 190 CV (200d e 220d), mentre i benzina sono per il momento solo i 1.3 turbo da 136 e 163 CV (180 e ...

Mercedes Classe G BRABUS 700 4×4 al quadrato : supercar off-road senza limiti o confini [FOTO] : La BRABUS 700 4×4 al quadrato “one of ten” Final Edition è realzizato in sole 10 unità e vanta una potenza di ben 700 CV Il celebre tuner di Botropp specializzato nelle elaborazioni delle vetture della Casa della stella a tre punte ha realizzato l’esclusiva BRABUS 700 4×4 al quadrato “one of ten” Final Edition, realizzata in appena 10 unità vendute al prezzo di ben 209.000 euro. Basta sulla precedente ...

Mercedes-Benz EQ B - Sotto la Classe B potrebbe celarsi l'elettrica : La Classe B è stata appena presentata, ma la Mercedes-Benz ha già sfruttato un esemplare per creare un muletto destinato ai test di sviluppo. I dettagli potrebbero far pensare a una evoluzione della gamma, ma non è escluso che si tratti di qualcosa di totalmente diverso.Assetto e carreggiate nascondono qualcosa. Le immagini mostrano una Classe B totalmente modificata: l'assetto rialzato è abbinato ai codolini aggiuntivi di colore nero, resi ...

Mercedes Classe B - la prova de Il Fatto.it – Di lusso e di famiglia – FOTO : Gusti in equilibrio tra la voglia di una auto di lusso e a necessità di poter contare su una sola vettura di famiglia. E poi segmenti in bilico, come quello delle station wagon ormai fuori dai radar del mercato, ma anche quello delle monovolume medie normali, meno sportive o personali. I compromessi non sono premium, un modello concreto che si rinnova senza stravolgersi, invece si. Abbiamo provato Mercedes Classe B seconda ...

Nuova Mercedes Classe A : tutte le incredibili novità firmate Brabus [FOTO] : Il celebre tuner tedesco ha realizzato una lista di componenti speciali e potenziamenti della meccanica dedicati alla Nuova Mercedes Classe A Esclusivo, individuale e sportivo: questi tre attributi descrivono meglio l’ampio programma di miglioramento Brabus per la Nuova Mercedes Classe A. L’offerta del tuner tedesco propone potenziamenti del motore, migliori aerodinamiche e interni ancora più lussuosi e ...