Il governo Conte ha perso un voto al Senato | e ci saranno conseguenze

Legge di bilancio : cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Conte : 'Questo governo è per la libertà di stampa. Non temete' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Boeri piccona il governo "I numeri su quota 100? Conteggio non esiste..." : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri , mette nel mirino ancora una volta la manovra e soprattutto la riforma delle pensioni. Il presidente dell'Inps critica in modo aspro le stime dell'esecutivo sul ...

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

governo - al vertice solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte : il M5s impazzisce - fanno fuori Luigi Di Maio? : Dicono da Palazzo Chigi che c'è solo Salvini e che è assente anche il ministro dell'Economia Tria. E' giallo. Il sospetto, a questo punto , è che al vertice incentrato sulla manovra il premier e il ...

Conte : lotta a terrorismo priorità del nostro governo : Roma, 12 nov., askanews, - 'Per il Governo italiano il contrasto al terrorismo è una priorità. E fortunatamente sono moltissimi i Paesi ad avere questa priorità, partendo dagli stessi membri della Ue'.

Tav - Conte : "Saprò ascoltare TorinoNon siamo il governo del no" : "Sicuramente va ascoltata l'opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici che stiamo effettuando al fine di pervenire alla decisione finale migliore per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della questione Tav Segui ...

Conte : lotta a terrorismo priorità del nostro governo : Roma, 12 nov., askanews, - "Per il Governo italiano il contrasto al terrorismo è una priorità. E fortunatamente sono moltissimi i Paesi ad avere questa priorità, partendo dagli stessi membri della Ue".

Berlusconi : Conte cadrà - poi centrodestra unito a governo o a urne : Roma, 11 nov., askanews, - 'Io ho lo certezza che questo Governo non possa ancora durare a lungo e che il centrodestra tornerà unito: la Lega ben presto si accorgerà che non potrà più tradire ancora i ...

Berlusconi : Conte cadrà - poi centrodestra unito a governo o a urne : Roma, 11 nov. , askanews, - "Io ho lo certezza che questo Governo non possa ancora durare a lungo e che il centrodestra tornerà unito: la Lega ben presto si accorgerà che non potrà più tradire ancora ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...

Ue : Conte conferma stime del governo - 'sottovalutato impatto della manovra' : Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le previsioni di crescita della Commissione Ue per il prossimo anno 'sottovalutano l'impatto positivo della nostra manovra economica e delle nostre ...

governo - Conte : "Non stiamo affatto litigando - entro qualche mese forse realizzeremo 80% del contratto" : Conte poi sottolinea: "Davanti alla Commissione Europea, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, spiegheremo la manovra. Cosa concediamo all'Europa? Noi dobbiamo concedere ai cittadini ...

governo - Conte : “Non stiamo affatto litigando - entro qualche mese forse realizzeremo 80% del contratto” : “Contrasti tra M5s e Lega? Non stiamo affatto litigando. Ogni giorno sui giornali leggiamo dei litigi e sorridiamo”. Lo afferma a Dimartedì (La7) il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Abbiamo fatto vertici da quando ci siamo insediati. Le nostre sono riforme importanti e le vogliamo fare bene. E’ normale che ci sia una diversità di opinioni. Sarebbe strano se non ci fosse. Nella manovra abbiamo inserito quasi tutto l’intero ...