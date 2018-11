Grande Fratello Vip | parla Maurizio Battista | “Nella casa ci sono personaggi intoccabili

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO : Il tira e molla sentimentale tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua ad essere tra i pochi elementi ‘forti’ su cui questa edizione del Grande Fratello Vip può contare per tentare di avvincere i... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista asfalta il programma : “Tutto organizzato” : Grande Fratello Vip, tutto già deciso? Bufera sul reality. Tutto è nato dalle dichiarazioni di Maurizio Battista, ex concorrente del Grande Fratello che, infuriato col programma, ha fatto rivelazioni clamorose che scateneranno un caos senza precedenti. Maurizio Battista, che dopo poche settimane dall’ingresso nella casa ha deciso di abbandonare il programma per motivi personali, di recente ha rilasciato delle nuove dichiarazioni che non sono ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

STEFANO SALA / 'Io e Dasha pensavamo di sposarci! Ecco perché con Benedetta...' - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA e la fidanzata Dasha avevano cominciato i preparativi per le nozze prima dell'inizio del Grande Fratello Vip: la clamorosa confessione.

Barbara d'Urso richiesta dai fan come conduttrice del Grande Fratello spagnolo - lei : "Chissà" : Stando a quanto riporta BitchyF, la conduttrice Barbara d'Urso avrebbe degli estimatori anche in Spagna, tanto da chiederle di prendere il timone del Gran Hermano, la versione spagnola del padre di tutti i reality show, ovvero il Grande Fratello. Estoy viendo el Grande Fratello de Italia y tiene una presentadora 10 @carmelitadurso te queremos como presentadora de @ghoficial #GHVIP13N no se merece tener un presentador como @jjaviervazquez se ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista : "Ci sono cinque intoccabili. Cecchi Paone? Serviva un po' di veleno" : Da quando è uscito fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Maurizio Battista non ha rinunciato a frecciate e ad analisi pepate. Abitudine che il comico non molla ora, che il reality si sta avviando nella sua fase cruciale.“Ci sono cinque-sei invulnerabili – ha affermato Battista nel corso del talk serale in onda su Mediaset Extra – parlo di Monte, le sorelle Provvedi, Giulia, Benedetta e Stefano Sala. sono intoccabili e sono quelli che ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini su Stefano Sala e Benedetta Mazza : 'Voi come Cecilia e Ignazio' : 'Avete il timore di ripercorrere il vissuto di Cecilia Rodriguez '. È l'opinionista Alfonso Signorini a prendere parola riguardo la storia d'amore tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Grande Fratello ...

Grande Fratello - Sarah Nile infiamma il web : la sua foto nel giro di poche ore fa il boom di like : Sarah Nile è tornata nella serata di ieri, lunedì 12 novembre, a infiammare Instagram con una foto che non lascia a eventuali fraintendimenti. L'ex gieffina è stata fotografata di spalle appoggiata a ...

Grande Fratello Vip : Alessandro Cecchi Paone e Ela Webber sono gli eliminati : Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 3, molto probabilmente, ci riservera' due eliminazioni. Dopo l’uscita dalla casa di Fabio Basile [VIDEO], due concorrenti dovranno salutare la casa più spiata d’Italia. Durante la serata la conduttrice Ilary Blasi annuncera' prima di tutto il verdetto del televoto che è stato aperto giovedì, quello che vede in sfida Alessandro Cecchi Paone [VIDEO], Stefano Sala e Andrea Mainardi; successivamente, ...

Grande Fratello Vip - ieri una doppia eliminazione e lo scontro tra Cecchi Paone e Silvia : ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di questa terza stagione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, caratterizzata da una doppia eliminazione che ha spiazzato i concorrenti e da uno scontro decisamente infuocato tra Alessandro Cecchi Paone e le Donatella [VIDEO] alias le sorelle ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo : confessioni su complotti e concorrenti : Lory Del Santo svela tutto al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto Lory Del Santo ha fatto delle importanti confessioni al Grande Fratello Vip 2018. Cosa ha detto? Ha parlato sia dei complotti che ci sarebbero all’interno della Casa sia della sua voglia di stringere rapporti di amicizia autentici. Partiamo dal primo argomento. Al […] L'articolo Grande Fratello Vip, Lory Del Santo: confessioni su complotti e concorrenti proviene da ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte brutalizzato in diretta : la Henger lo insulta dalla D'Urso : Sono passati tanti mesi ormai ma nei confronti di Francesco Monte l'antipatia e il rancore di Eva Henger non si attenuano. Così anche se sono 'trascorsi' due reality, la Henger ha attaccato di nuovo l'...

Grande Fratello Vip news - bellissime sorprese per alcuni concorrenti | Video : Questa mattina il risveglio è stato dolce per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Tre aerei sono passati sopra la casa più spiata d’Italia per mandare dei messaggi ad alcuni protagonisti del reality show. La puntata di ieri sera è stata molto forte: due eliminazioni, discussioni molto pesanti e colpi di scena inaspettati. Le sorprese “volanti” hanno risollevato un po’ l’umore all’interno della casa ...

Grande Fratello Vip 2018 : daytime del 13 novembre : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset. Grande Fratello Vip 3: le anticipazioni del daytime del 12 novembre 2018 Oggi vedremo tutti i fatti salienti avvenuti ...