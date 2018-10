I Måneskin a Vanity Fair | «Vediamo se siamo meteore»

vanityfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) I Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diI Maneskin sulla cover diDamiano si è tatuato sul petto il titolo dell’attesissimo primo disco dei, la sua band, Il ballo della vita, in uscita il 26 ottobre. Mossa rischiosa, è un po’ come tatuarsi il nome della fidanzata: «Niente affatto, per me questo disco è un figlio e un figlio lo si ama per sempre», risponde nell’intervista a, che lo ha messo in copertina del numero in edicola da mercoledì 24 assieme ai suoi tre compagni: Victoria, Thomas, Ethan. Con questo primo album tutti li aspettano al varco. «E noi aspettiamo loro:se». Per ...