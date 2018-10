Australia | allarme sanitario per un batterio ' mangiacarne' | a trasmetterlo sono le zanzare

Allarme squali in Australia : catturati e abbattuti 3 esemplari : Le autorità Australiane hanno catturato e abbattuto 3 squali tigre, a seguito di 2 attacchi nei quali una donna e una bambina sono rimaste ferite (entrambe sono in condizioni critiche ma stabili): gli esemplari – di 2 metri, 2.6 metri e 3.3 metri – sono stati uccisi nelle acque delle isole Whitsundays, nei pressi della Grande Barriera Corallina. “Sebbene gli squali di queste dimensioni siano potenzialmente molto pericolosi per ...

Aghi da cucito nelle fragole : allarme in Australia/ Ultime notizie - caccia ai sabotatori : danno milionario : Australia, Aghi da cucito nelle fragole: è allarme nazionale. Scattata la caccia ai sabotatori, il governo ha offerto una ricompensa di 100mila dollari.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:25:00 GMT)

Australia - aghi nelle fragole e scatta allarme delle autorità : Sidney - allarme nazionale in Australia per il moltiplicarsi di casi di fragole con aghi da cucito al loro interno: alcuni consumatori li hanno ingoiati, e hanno dovuto essere sottoposti a delicate ...

Australia : allarme aghi nelle fragole - industria in ginocchio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aghi nelle fragole : è allarme in Australia - industria in ginocchio - : Dopo il ritrovamento in alcune ceste, il governo del Queensland ha offerto una taglia di 100mila dollari per informazioni che conducano alla cattura dei responsabili, mentre il ministero della Sanità ...

Australia - allarme autorità : farmaco brucia grassi è letale/ Dnp "sostanza estremamente tossica" : Australia, allarme autorità: farmaco brucia grassi è letale. Ultime notizie, il Dnp - 2,4-dinitrofenolo è una "sostanza estremamente tossica", parola dell'esperto(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:32:00 GMT)