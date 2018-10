Bolsonaro promette di ridarci Cesare Battisti se viene eletto al ballottaggio

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Jair, il candidato di estrema destra favorito per ilnelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verràordinerà "immediatamente" l'estradizione di, l'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia.