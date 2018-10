Atletica | Olimpiadi Giovanili – Benati e Finocchietti ok al primo round

sportfair

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’debutta alledi Buenos Aires: in Argentina si mettono subito in luce gli italianiDebutto dell’alledi Buenos Aires, con cinque azzurri subito impegnati. Nei 5000 di marcia Davide, campione europeo under 18 sulla doppia distanza, chiude sesto in gara-1 con il tempo di 20:51.96 migliorandosi di oltre mezzo minuto e diventa il quinto allievo italiano di sempre, mentre la seconda prova del livornese è in calendario lunedì. Un altro oro continentale di categoria, il romano Lorenzo, vince la propria serie dei 400 metri in 48.58, sesto crono complessivo, sulla pista bagnata dalla pioggia. La seconda e decisiva manche sarà fra tre giorni: nella nuova formula della manifestazione è la somma delle due prestazioni a contare per la classifica finale. La discobola veneta Diletta Fortuna ...