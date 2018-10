Olimpiadi Invernali 2026 | candidatura Milano-Cortina | la forza è nel sostegno popolare

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina candidata ufficiale : ' La candidatura beneficia dei siti esistenti, dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano-Cortina candidata ufficiale : ' La candidatura beneficia dei siti esistenti, dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il CIO ha approvato la candidatura di Milano-Cortina. Le concorrenti saranno Calgary e Stoccolma : Il tanto sospirato “Si” è arrivato. La sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Niente da fare per la turca Erzurum. E così, con il benestare del presidente del CIO Thomas Bach e la relazione positiva del vice presidente Antonio Samaranch junior, la corsa a Cinque Cerchi può avere ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano-Cortina - Stoccolma e Calgary promosse dal Cio : Un sì totale. Così la sessione del Cio ha dato il suo via libera alle tre candidate all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali 2026. Niente da fare per la turca Erzurum, Milano e Cortina se la ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Erzurum esclusa! Restano in corsa Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma : Erzurum non c’è più. La candidatura turca per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 muore per annuncio diretto del presidente del CIO Thomas Bach, lasciando così in piedi le sole candidature di Milano-Cortina, di Calgary e di Stoccolma. Nel corso della riunione del Board esecutivo del CIO a Buenos Aires, la decisione sarebbe stata appresa, secondo le prime indiscrezioni, a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture necessarie a ...

Olimpiadi Invernali 2026 : da palazzo Balbi parte la corsa di Milano e Cortina : palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto, segna quello che può considerarsi il vero inizio della corsa olimpica di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Si sono ritrovati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina Giampietro Ghedina, i Presidenti di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, la rappresentante del CONI Diana Bianchedi e infine Giorgio Re, che sta mettendo mano al report assieme all’agenzia ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

ACI Milano pronto a collaborare per le Olimpiadi Invernali : “Siamo pronti, anzi prontissimi a mettere a disposizione la nostra esperienza per una manifestazione unica ed eccezionale“. Lo dice Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, commentando la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026. “Il sindaco Sala e il presidente Fontana possono contare su di noi e sul know-how della struttura […] L'articolo ACI Milano pronto a collaborare per le Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Appendino : 'Continuo battaglia per Torino' : TORINO - ' Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina , cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino . E io credo che per correttezza e trasparenza nei ...

Olimpiadi Invernali - Torino non molla la presa : la sindaca Appendino torna all’assalto : Olimpiadi invernali, Torino è stata per il momento tagliata fuori dalla candidatura di Milano-Cortina, ma non sembra essere finita “Io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto le due candidature e mettere ai voti le due candidature“. Lo ha sottolineato la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervendo alla trasmissione di Radio 1 ‘Radio Anch’io’. ...

Olimpiadi Invernali - Di Maio rincara la dose : “le paghi Malagò” : Di Maio ha parlato nuovamente delle Olimpiadi invernali dopo la candidatura congiunta Milano-Cortina Le Olimpiadi “si potevamo fare in una sola città e avremmo anche aiutato. Ma decide il Coni, Malagò ha deciso che si dovessero fare a tre. Quando si fa così io sono un po’ scettico”. Lo ha detto Luigi Di Maio, a Rtl 102.5, a proposito della candidatura per i Giochi invernali a Milano e Cortina da cui è rimasta fuori ...

Olimpiadi Invernali 2026 - la cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona? Il sindaco Sboarina : “Darebbe un valore aggiunto” : Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 e la cerimonia d’Apertura potrebbe svolgersi nella suggestiva location dell’Arena di Verona. L’anfiteatro romano, simbolo della città veneta, inaugurerebbe in modo unico la rassegna a cinque cerchi, unendo lo sport con il fascino della storia italiana. La proposta è arrivata direttamente dal sindaco Federico Sboarina, che in una nota ...