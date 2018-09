: Subito dopo il crollo del #PonteMorandi, abbiamo deciso di fare chiarezza il prima possibile sulle cause della trag… - DaniloToninelli : Subito dopo il crollo del #PonteMorandi, abbiamo deciso di fare chiarezza il prima possibile sulle cause della trag… - mitgov : Online la relazione che la Commissione Ispettiva ha realizzato sul crollo del ponte Morandi di #Genova… - SkyTG24 : Ponte Morandi, l'accusa: Autostrade non ha fatto valutazione sicurezza -

Il rischio didel pontea Genova era evidente già negli anni scorsi, e nel progetto di retrofitting di autostrade del 2017.Ma il concessionario ha sottovalutato l"inequivocabile segnale di allarme", ha "minimizzato o celato" la gravità della situazione al Ministero, e "non ha adottato alcuna misura precauzionale per l'utenza". Sono le conclusioni della Commissione ispettiva del Mit nominata da Toninelli "Il-si legge-sarebbealla rottura di elementili per l' avanzato stato di corrosione".(Di martedì 25 settembre 2018)