Il centrodestra torna unito | Lega | Fi e FdI si presenteranno insieme alle prossime

Il centrodestra converge Torna in ballo Foa come presidente Rai : Non è ancora stato fissato l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ma assicurano che ci sarà a giorni. E il leader di Forza Italia pretenderà dal vicepremier leghista una parola chiara sul futuro del centrodestra.Solo se ci saranno assicurazioni sulla tenuta della coalizione, a cominciare dalle candidature condivise per le prossime regionali e da una campagna elettorale unitaria per le europee di maggio, si potrà parlare d'altro. E il ...

Regione - Gallo - Cdl - - 'centrodestra pronto a tornare al voto' : Lo dice il capogruppo della Casa delle Libertà in Consiglio regionale, Gianluca Gallo con riferimento all'attuale fase politica alla Regione. 'Stiamo vivendo aggiunge Gallo la fase forse peggiore del ...

centrodestra : Gasparri - FI fondamentale per tornare al governo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Se si affronta il tema immigrazione e rapporti con la Libia, anche l’attuale governo ammette che l’unico accordo utile per bloccare le partenze è il trattato Italo-libico voluto da Berlusconi. Se si parla di lavoro è evidente la superiorità della legge Biagi voluta dal Centrodestra guidato da Berlusconi, sulle confuse norme dirigiste che cambieremo in parlamento per evitare ondate di ...