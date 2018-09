LIVE F1 | GP Singapore 2018 in DIRETTA | prove libere 2 La Ferrari cerca conferme | Vettel

oasport

: Monoposto in pista a #Singapore ?????? Seguite le #FP1 LIVE ?? #SkyMotori - SkySportF1 : Monoposto in pista a #Singapore ?????? Seguite le #FP1 LIVE ?? #SkyMotori - PisuDavi : RT @SkySportF1: Monoposto in pista a #Singapore ?????? Seguite le #FP1 LIVE ?? #SkyMotori - _autoblog : Formula 1, GP Singapore 2018: Ricciardo il più veloce nelle FP1 -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Buongiorno e benvenuti alladelle2 del GP di, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay andrà in scena la seconda sessione di 90 minuti, questa volta in notturna come accadrà in gara e non sotto il sole come successo in mattinata in FP1. I piloti, tra le strette vie di questo tracciato cittadino, dovranno trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e migliorare il feeling con la pista in vista delle qualifiche e della gara. Nella prima sessione la Red Bull ha piazzato la doppietta con Daniel Ricciardo e Max Verstappen, girando sulle hypersoft proprio come leche infatti hanno risposto presente: Sebastiane Kimi Raikkonen sono subito dietro, paventando anche un buon passo gara. Il tedesco vuole subito mettere le cose in chiaro e ha bisogno del massimo risultato per tenere aperti i conti in classifica generale, Lewis ...