Under 21 – Infortunio Cutrone - l’attaccante del Milan si fa male durante Italia-Albania : le sue condizioni : Patrick Cutrone costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo del match disputato con l’Under 21: lieve Infortunio per l’attaccante del Milan durante Italia-Albania L’Under 21 di Di Biagio ha disputato questa sera un’amichevole contro l’Albania, uscendone vincitrice per 3-1. L’Italia si è riscattata del risultato deludente del precedente match in Slovacchia, dove aveva rimediato una pesante ...

Infortunio Cutrone - tegola Milan : l’attaccante costretto al cambio con l’Under 21 : Infortunio Cutrone – Non arrivano buone notizie per il Milan e per l’Italia Under 21, gli azzurrini sono in campo per l’Amichevole contro l’Albania. Italia in vantaggio grazie alla rete di Dimarco, poi tegola con l’Infortunio di Cutrone. L’attaccante costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto dentro Cerri. Le condizioni dell’attaccante verranno valutate meglio nelle prossime ...